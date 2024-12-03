На Рівненщині росіяни атакували важливий об’єкт

За попередніми даними, ніхто не постраждав

У вівторок, 3 грудня, росіяни атакували Рівненську область. Як виявилось, вони влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури на території обласного центру.

На місці працюють усі відповідні служби. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури.На місці працюють усі відповідні служби", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих. Обставини події встановлюються.

Більше інформації місцева влада обіцяє надати пізніше.

Нагадаємо, країна-агресор активізувала удари по заходу України і в ніч на понеділок, 2 грудня, росіяни вдарили безпілотником по п’ятиповерховому будинку в Тернополі, ще троє отримали поранення. школи та 20 авто.

Вже наступної ночі, 3 грудня, росіяни знову атакували Тернопіль безпілотниками. Вони потрапили до об’єкта енергетичної інфраструктури на території обласного центру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки "шахед" може безперервно літати над Україною. Ворог постійно модифікує свої безпілотники, робить їх витривалішими та здешевлює виробництво. Завдяки цьому їм вдається накопичувати велику кількість БПЛА та здійснювати масовані атаки, запускаючи їх навіть вдень.