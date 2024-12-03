В Ровенской области россияне атаковали важный объект

По предварительным данным, никто не пострадал

Во вторник, 3 декабря, россияне атаковали Ровенскую область. Как оказалось, они попали в объект энергетической инфраструктуры на территории областного центра.

На месте работают все соответствующие службы. Об этом сообщил начальник Ровненской ОВА Александр Коваль.

"Опять вражеская атака на Ровенскую область. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Больше информации местные власти обещают предоставить позже.

Напомним, страна-агрессор активизировала удары по западу Украины и в ночь на понедельник, 2 декабря, россияне ударили беспилотником по пятиэтажному дому в Тернополе. Погиб человек, еще трое получили ранения. Около 100 жителей были эвакуированы спасателями. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.

Уже на следующую ночь, 3 декабря, россияне вновь атаковали Тернополь беспилотниками. Они попали в объект энергетической инфраструктуры на территории областного центра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько "шахед" может непрерывно летать над Украиной. Враг постоянно модифицирует свои беспилотники, делает их более выносливыми и удешевляет производство. Благодаря этому им удается накапливать большое количество БПЛА и совершать массированные атаки, запуская их даже днем.