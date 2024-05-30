США направили військових фахівців в Україну та ще дві країни: ЗМІ дізналися, для чого

ЗМІ дізналися для чого іноземні фахівці прибули до європейських країн

Україна, Молдова та Вірменія хочуть привести свої Збройні сили у відповідність до американських стандартів. Для цього вони запросили допомогу у влади США.

Про це повідомляє Intelligence Online. Американська влада вже відгукнулася на це прохання.

США направили до міністерств оборони цих трьох держав фахівців, які допоможуть удосконалити армію під американські стандарти. Ідея полягає в тому, щоб зробити Молдову, Україну та Вірменію більш сумісними з американськими силами та віддалити їх від російської моделі.

Згідно з картою, яку публікує видання, віддалитися від Росії та більше відповідати стандартам НАТО хочуть ще кілька країн: Грузія, Албанія, Косово, Північна Македонія та Болгарія.

Раніше ексміністр оборони США прокоментував можливість відправлення іноземних військових до України. За його словами, у НАТО не повинні виключати того, що може виникнути така потреба. Але наголосив, що публічно афішувати цього не варто.

Також "Телеграф" розповідав про те, що президент РФ Володимир Путін знову заговорив про "іноземних найманців" в Україні. Він розповів, чим, на його думку, вони займаються у ЗСУ.