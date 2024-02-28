Сенсаційна заява Макрона про іноземні війська в Україні: експерт пояснив, чому це реально

Михайло Шейтельман вказав, що подібні випадки вже були в історії, а слова президента Франції пролунали не просто так

Заява про ймовірність направлення іноземних військ в Україну, яку озвучив на саміті в Парижі президент Франції Еманюель Макрон, виникла по двом причинам, і цю ідея дійсно можуть втілити в життя за однієї важливої умови. Про це у коментарі "Телеграфу" пояснив політтехнолог, публіцист і блогер Михайло Шейтельман.

"Звичайно, це реалістична ідея… Ніхто не шуткує такими речами. Думаю, вона виникла не просто так і саме зараз. Наразі такий момент, коли Путін відкрився світу в двох іпостасях. Перше: це інтерв'ю Такеру Карлсону, за результатами якого Джо Байден сказав, що Путін божевільний (це ж прямо слідувало після цього інтерв'ю). Друге: вбивство Олексія Навального. Це два важливих фактори, які трапилися, і в Європі з'явились політики, які після цього теж готові піти на загострення", — наголошує експерт.

Він також зазначив, що у таких політиків є розуміння, що іншого виходу немає, окрім знищення Путіна разом з його режимом, "тому у таких заявах, звичайно, є основа". При цьому Шейтельман назвав головну умову, за якої європейські війська можуть ввести в Україну.

"Якщо у нас все буде погано на фронті. Якщо за відсутності американської зброї європейці побачать, що нам дійсно загрожує захоплення росіянами… Не зараз, а в критичній ситуації… Багато разів були випадки з використанням спільних контингентів з 3-5 країн. Навіть зараз в Червоному морі йде війна проти хуситів. Її веде коаліція з шести країн. Не НАТО, а 6 держав. Альянс не приймав такого рішення. Нереально представити, що НАТО раптово візьметься і одноголосно 32 країни проголосують за введення військ. А окремі 4-5 — можливо. Чому ні?!", — аргументує політтехнолог.

*Докладніше про інші можливі причини сенсаційної заяви Макрона читайте на "Телеграфі" в статті "Введення іноземних військ в Україну: чи можливо це та за яких умов?".

Нагадаємо, що за підсумками Конференції на підтримку України відбулася пресконференція, на якій Макрон зробив неоднозначну заяву. З його слів, у майбутньому іноземні війська можуть увійти на територію України. Але поки що це питання не обговорюється, підкреслив французький лідер.

Як повідомлялось, сенсаційні слова Макрона вже встигли прокоментувати світові політики. У США, Чехії, Польщі, Швеції, Німеччині, Італії, Великій Британії, Іспанії заявили, що не відправлять своїх військових до України. У Канаді ухилилися від прямої відповіді, але наголосили, що проводять навчання українських військовослужбовців та надають іншу підтримку.

Раніше "Телеграф" писав, що саме мав на увазі Макрон, говорячи про відправлення іноземних військ до нашої країни. Його слова зрозуміли неправильно.