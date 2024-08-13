Ухилянти не зможуть керувати авто: в Україні ввели нові обмеження

Ухилянти не зможуть отримати права водія

Українські чоловіки за кордоном не зможуть отримати посвідчення водія, якщо не обновили дані в ТЦК. Норма діятиме до кінця воєнного стану і через три місяці після його завершення.

Про це рішення Кабміну стало відомо виданню "Судово-юридична газета". Зазначається, що права не зможуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років, даних про яких немає у реєстрі "Оберіг".

Зазначається, що підрозділи ДП "Документ" можуть приймати документи для отримання адміністративних послуг. Це стосується обміну посвідчення водія, в тому числі його першого отримання, заміни при втраті або крадіжці, а також реєстрації або зняття з обліку транспортних засобів, крім тих, що вимагають експертного дослідження.

Однак це положення не поширюється на українців мобілізаційного віку, якщо у реєстрі "Оберіг" немає інформації про їх виключення з військового обліку або оновлення персональних даних в ТЦК.

Крім того, посвідчення про реєстрацію транспортних засобів, отримані через "Дію" або на сайті МВС, не надсилатимуться поштою за кордон, якщо про військовозобов’язаних чоловіків немає даних у вищезгаданому реєстрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть військовозобов’язані оновити свої дані у серпні і де це можна зробити.