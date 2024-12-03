"Бусификация" продолжается, несмотря на новый закон о мобилизации: в Раде назвали главную проблему

Мобилизация через ТЦК кем-то в Генштабе или Минобороны считается более простым решением, считает нардеп

Новое мобилизационное законодательство, предусматривающее, среди прочего, повышенные штрафы, ограничения на управление транспортными средствами для уклонистов, не смогло сделать мобилизационные процессы в Украине более цивилизованными.

Но за время его действия в стране ничего не изменилось. Об этом идет речь в материале "Телеграфа" "Пора покончить с "бусификацией". Гражданских должны мобилизовывать гражданские, — член комитета по нацбезопасности".

По мнению народного депутата от фракции "Европейская Солидарность", члена парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Ирины Фриз, это связано с тем, что сама система, проводившая мобилизацию, сопротивляется и не готова к внесенным изменениям.

Фриз отмечает, что ключевой фактор, который должен было снять любые проявления "бусификации", которую она считает противоправной, это слияние реестров. Реестром "Оберіг" владеет Минобороны, и оно получило возможность оперировать значительно большей (не стопроцентной, но в десятки раз большей) персональной информацией о военнообязанных после слияния реестров.

По ее словам, ведомство имело возможность анализировать слой персональной информации, чтобы четко понимать, кому присылать повестки в первую очередь. А потом уже разбить информацию о военнообязанных на определенные категории, чтобы закрывать вопросы мобилизации на том уровне, который определен ставкой Верховного Главнокомандующего.

"Анализ этой информации должен использоваться для того, чтобы делать своевременное оповещение военнообязанных, которые бы приходили в ТЦК, проходили ВВК, а затем признавались подходящими или нет. Этого не произошло. Почему? Потому что, с моей точки зрения, сопротивляется система. Вопрос мобилизации через ТЦК кем-то в Генштабе или Минобороны считается более простым решением, чтобы закрыть потребность в мобилизации", – сказала нардеп.

Она добавила, что летом "Минобороны триумфально сообщало, что у нас более пяти миллионов граждан обновили свои персональные данные", когда на это отводилось 60 дней. Таким образом имеющейся информации хватает, чтобы не продолжать противоправные действия ТЦК, в частности, "бусификацию".

Ранее "Телеграф" рассказал, что сотрудники ТЦК регулярно изучают расписания концертов и оценивают, куда потенциально могут прийти мужчины призывного возраста. На такие мероприятия зачастую также наведываются военкомы.