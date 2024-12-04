В Одесі рано-вранці пролунав потужний вибух — тривогу так і не оголосили

За словами жителів міста, бахнуло сильно

Зранку у середу, 4 грудня, близько 5:30 в Одесі пролунав гучний вибух. Повітряної тривоги в області у цей момент оголошено не біло, не дали її і після вибуху.

Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу". Дані підтверджують і місцеві пабліки.

Моніторинги про цілі на місто також не повідомляли. Наразі причина вибуху невідома. Проте жителі міста у соцмережах пишуть, що вибух був дуже потужним.

Станом на 6:05 повітряну тривогу в Україні не оголошено. "Червоні" лише окуповані Луганщина та Крим.

Як повідомляв "Телеграф", на блокпосту в Одеській області водій легковика збив двох прикордонників – один військовослужбовець загинув на місці. Трагедія сталася 2 грудня близько 18:00. За кермом автомобіля ВАЗ перебував 66-річний чоловік, який не звернув уваги на дорожні знаки щодо обмеження швидкості.

Також ми розповідали, що ціни на ялинковому базарі в Одесі здивували мережу. стартують цінники тут від 1800 гривень за саме "скромне" деревце. Підсумкова вартість ялинки формується залежно від її розміру. Середні ялинки коштуватимуть приблизно 2500 — 2900 гривень. Найшикарніші екземпляри "затягнуть" на 4500 — 5000 гривень.