Делегація України вилітає у США для переговорів з людьми Трампа, - ЗМІ

Про зустріч між вищим керівництвом України і людьми Трампа почали говорити одразу після перемоги на виборах

У середу, 4 грудня, Андрій Єрмак разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та міністеркою економіки України Юлією Свириденко вирушають до Сполучених Штатів Америки на важливі дипломатичні перемовини.

Головна мета поїздки — зустрічі з офіційними представниками державної влади США та, зокрема, з оточенням Дональда Трампа. Ключовою фігурою цих перемовин стане Кіт Келлог, якого номіновано на посаду спеціального представника щодо України. Про це повідомляє Радіо NV з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Делегація має на меті обговорити майбутню політику стосовно України. Раніше Єрмак планував таку поїздку одразу після президентських виборів у США, разом зі Стефанішиною, проте тоді не вдалося організувати необхідні зустрічі.

Зустріч між новообраним президентом США Дональдом Трампом та представниками України почали готувати одразу після оголошення результатів виборів. Андрій Сибіга ще в середині листопада казав, що практична підготовка щодо зустрічі Зеленського та Трампа розпочалась.

Також раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з'явилися деталі плану спецпредставника Трампа по Україні. Зокрема, у ньому йдеться про припинення ізоляції Росії.