США надає Україні нову систему для мінування: що про неї відомо та наскільки вона застаріла (фото, відео)

Міни мають особливість, яка дуже важлива для України

США продовжують надавати Україні військову підтримку. В останньому пакеті озброєння Україні нададуть три протипіхотні системи. Одна з них — M131 Modular Pack Mine System (MOPMS) — портативна система мінування, розроблена Сполученими Штатами, призначена для швидкого розгортання в різних тактичних умовах.

Попри поважний вік — система M131 використовується з 1980-х років і вперше була застосована в бойових діях під час операції "Буря в пустелі", комплекс неодноразово доводив свою ефективність. Україна раніше такого озброєння не отримувала, зазначає "Діфенс Експрес".

MOPMS — переносний контейнер невеликих габаритів. Важить до 55 кг в бойовому положенні. Може переноситися двома солдатами або підвозитись транспортом. Запуск мін відбувається дистанційно.

Активація M131

M131 MOPMS вміщає сім касет загалом на 21 міну. Серед них – 17 протитанкових мін M78 з магнітним датчиком цілі, для ураження бронетехніки безпосередньо в днище та чотири протипіхотні міни M77. Касети викидаються одразу і за 2 хв зводяться в бойове положення. Один залп створює клаптик мінного поля 70 на 35 метрів.

"Однією з ключових особливостей MOPMS є те, що міни, які вона розгортає, самонейтралізуються. Це означає, що вони або самознищуються, або дезактивуються через певний період часу, що зменшує ризик заподіяння шкоди цивільним особам", — зазначає Army recognition.

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