Українські та німецькі ударні дрони незабаром з'являться на фронті: що вони можуть протиставити російським "Ланцетам" (фото, відео)

Такі баражуючі боєприпаси ефективні і проти наземних, і проти повітряних цілей

Під час візиту німецького канцлера Олафа Шольца в Україну вперше показали деякі види дронів, які Україна розробляла, в тому числі і спільно з Німеччиною. Серед них — аналоги ударних дронів російського ZALA Lancet та іранського Shahed. Одночасно з цим в Німеччині, компанія Helsing опублікувала фото та характеристики дрона-камікадзе HX-2, який також отримає Україна.

Згідно з відкритими даними, "Ланцет" був вперше представлений 2019 року. Він важить 12 км, може розігнатися до 300 км/годину, радіус польоту — до 40 км. Крейсерська швидкість 80-110 км/год, може нести боєприпас 3-5 кг.

Український дрон RAM-2X

Ударний дрон RAM-2X українського виробництва схожий на "Ланцет" Х-подібним крилом. Його прототип вперше показали в квітні 2024 року. Відомо, що безпілотник обладнаний електричним двигуном та запускається з катапульти.

Дрон RAM-2X має Х-подібні крила

Бойова частина — 3 кг, може бути уламковою, термобаричною тощо. Здатен перехоплювати повітряні цілі — дрони "Орлан" і схожі, вертольоти на зустрічному курсі. Швидкість до 180 км/год, дальність дії — понад 100 км з ретранслятором. Здатен посилено опиратися РЕБ та має систему донаведення.

Німецький ударний дрон HX-2

Німецька компанія Helsing представила ударний дрон HX-2. Вага дрона — 12 кг, він також має електричний двигун. Дальність — до 100 км. Максимальна швидкість — 220 км/годину. Дрон обладнаний штучним інтелектом та може створювати зграї. "Під час роботи в рамках програмного забезпечення для розвідки/удару Altra Helsing кілька HX-2 можуть об’єднуватися в зграї, якими керує один оператор-людина", — йдеться на сайті компанії.

Дрон HX-2 міг вже тестуватися в Україні

"Мілітарний" зазначає, що з такою вагою дрона, боєприпас має також важити кілька кілограмів. Наразі безпілотники-камікадзе вже виробляють, повідомлялось, що прототипи нібито тестували на фронті в України і вносили коригування в модель. Перші дрони мають надходити в грудні. Загальна кількість очікуваних дронів — 4000.

Раніше "Телеграф" розповідав про випробування в Україні американської системи від ударних дронів "Шахедів". Вона містить кіберчастину від інтернет-атаки та штучний інтелект, який виявляє загрозу, аналізує її і відправляє дрон на перехоплення.