Навіть не знала, що за нею упадав чемпіон: як виглядає дружина скандального Сергія Бубки

Надійною опорою для легенди спорту завжди була і залишається дружина, з якою він уже понад 40 років разом

Старший віцепрезидент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), почесний член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та колишній "вічний" президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка познайомився зі своєю майбутньою дружиною Лілією Тютюник на стадіоні. У 2022 році Бубка зі скандалом залишив посаду в Україні.

Бубка зробив пропозицію Лілії після поради психолога збірної. Про це повідомляє "Телеграф".

Сергій та Лілія познайомилися у 1983 році на стадіоні в Донецьку. Дівчина тоді вже завершила спортивну кар’єру у художній гімнастиці та тренувала дітей. Примітно, що Тютюник не знала, що за нею упадає чинний чемпіон світу-1983, про це їй розповіли подруги. Вже наступного року пара узаконила стосунки, причому одружитися Бубці порадив психолог збірної.

У Сергія та Лілії – двоє дітей. 1985 року на світ з’явився Віталій, якого назвали на честь першого наставника легкоатлета. Ще через два роки народився Сергій Сергійович. Сини знаменитого спортсмена в молодості обрали теніс своєю професією, проте Віталій великих успіхів на цій ниві не досяг. А ось Сергій-молодший на юнацькому рівні подавав величезні сподівання, бувши 4-м номером рейтингу. На дорослому рівні Бубка-молодший на піку був 145 ракеткою світу, проте найбільше запам’ятався інцидентом у Парижі — під час вечірки Сергій впав з третього поверху й отримав серйозні травми. Він відновився, але зав’язав із професійною кар’єрою. Нині обидва сини знаменитого спортсмена ведуть непублічний спосіб життя.

Сергій Бубка із сім’єю. Фото: Getty Images

У 2017 році Лілія зізнавалася, що часто супроводжує чоловіка у робочих поїздках.

Обов’язково відвідую чемпіонати світу з легкої атлетики та художньої гімнастики, Олімпійські ігри. Намагаюся не пропускати тенісні турніри. Також супроводжую чоловіка на всіляких офіційних зустрічах та конгресах. Там у дружин функціонерів олімпійського руху своя програма. Відвідуємо музеї, культурні та спортивні місця, спортивні школи, будинки-інтернати та школи для дітей з особливими потребами", — заявляла Лілія.

Сергій Бубка із дружиною Лілією. Фото: Getty Images

Сергій Бубка із дружиною Лілією. Фото: Getty Images

Сергій Бубка із дружиною Лілією. Фото: Getty Images

Сергій Бубка із дружиною Лілією. Фото: Getty Images

Сергій Бубка із дружиною Лілією. Фото: Getty Images

Сергій Бубка із дружиною Лілією. Фото: Getty Images

Сергій та Лілія живуть у Монако. Раніше вони часто відвідували Київ та Донецьк, проте після початку війни на Донбасі та повномасштабного вторгнення РФ в Україну ситуація змінилася.

Нагадаємо, у червні 2023 року журналісти опублікували підсумки розслідування, оголосивши, що сімейна компанія Бубки — фірма "Монблан" (займається роздрібною торгівлею паливом), де він вважається співвласником разом зі своїм братом Василем, під час повномасштабної війни офіційно зареєструвалася в Росії й нібито співпрацювала з окупантами. У серпні Bihus Info заявило, що російські компанії, де Бубка вважається співзасновником нібито й надалі продовжують мати справи із загарбниками.

Пізніше стало відомо, що Бубка судитиметься з журналістами, а топові українські спортсмени підтримали колишнього голову НОК. Лише один спортсмен на закритій зустрічі Комісії атлетів НОК України виступив проти знаменитого спортсмена, через що у нього почалися проблеми. Бубка перервав мовчання у вересні 2023 року, спростувавши всі звинувачення.