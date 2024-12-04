Мобилизация коснется каждого. Военный объяснил, почему все должны готовиться к службе

Проблема сейчас не в ТЦК, — Явир

В Украине идет война, и все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться к мобилизации. Их она не обойдет и скоро будут привлекать всех.

Об этом заявил заместитель командира 68 отдельной егерской бригады имени Довбуша, известный под позывным Явир, в интервью "Украинской правде". По его словам, в обществе царит страх перед мобилизацией, ведь многие воспринимают ее как конец привычной жизни.

Однако военный подчеркивает, что война – это не приговор.

"Жизнь продолжается, просто ты теперь воюешь. Я встречаю все группы и объясняю им (мобилизованным — Ред.): надо адаптироваться, потому что это реальность, которая коснется каждого", — рассказывает Явир.

Заместитель командира отмечает, что мобилизация не минует никого.

"Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Официально по документам пригодных нет. Скоро будут привлекаться все", — подчеркнул военный.

Явир также обратил внимание на проблему поддельных медицинских документов, предоставляющих некоторым военнообязанным статус непригодных.

"Проблема сейчас не в ТЦК, которые выкручиваются, как могут, чтобы выполнить план. Проблема в медиках, которые делают липовые документы и присылают нам реально непригодных людей", — подчеркнул заместитель командира 68 отдельной егерской бригады.

По его словам, из 140 человек, которые им недавно привезли, только 60 действительно пригодных.

"Проведя детальный анализ, я нашел одного полностью непригодного. Говорю: "Друг, как ты сюда попал?". А он пересказывает: "Молчи, тебя там уволят, нам нужно план выполнить", — рассказывает Явир.

На вопрос, можно ли развивать психологическую устойчивость у людей, военный ответил: "Да, она и развивается. Никто не родился готов к этому. Что мешает сейчас людям, будучи дома, идти в учебные центры? Чтобы потом их жены не кричали, что он не готов. Все думают, что они вечно будут бегать и скрываться? Или те, кто "отчаялись в Украине, потому что она им ничего не дала" — а ты ей что дал? Что ты для этого государства сделал?"

Явир добавил, что времени для подготовки мало, а мы не знаем, что будет завтра, где будет враг. Военный заметил, что армии нужно пополнение.

Ранее "Телеграф" писал, что "бусификация" продолжается, несмотря на новый закон о мобилизации. В Верховной Раде назвали главную проблему.