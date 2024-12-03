"Літак смерті" з РФ долетів до Дніпра. Що відомо про загадковий політ Іл-62

Він перебуває на озброєнні військово-повітряних сил РФ

Над Україною вчергове зафіксували російський пасажирський літак. Цього разу йдеться про Іл-62 компанії "Аерофлот", який наразі перебуває на озброєнні військово-повітряних сил РФ, він долетів майже до Дніпра. За останні кілька днів це вже третій випадок перетину закритого повітряного простору над Україною.

Як свідчать дані поталу Flightradar24, політ здійснював борт Іл-62 RA-86561 у понеділок, 2 грудня. При цьому дані про маршрут не доступні, тому достеменно не відомо звідки і куди прямував літак.

Проте борт, ймовірно, перетнув кордон з Україною та зайшов у закритий повітряний простір держави. Російський літак, за даними порталу, долетів майже до Дніпра зі сходу.

Водночас існує велика ймовірність, що мапа його польоту — збій порталу, адже протиповітряна оборона над Україною збиває будь-які повітряні цілі.

Зауважимо, що в мережі літак Іл-62 називають "Літак смерті", адже він має одну з найбільших кількостей аварій у світі. Під час створення цього борту примірником послугував британський літак VC-10. Проте радянська влада не змогла досконало повторити західну якість.

Наразі усі пасажирські компанії Росії відмовились від цього борту, але він перейшов на озброєння військово-повітряних сил РФ. Станом на 2024 рік Росія має 8 робочих бортів, понад 150 машин списано та розібрано на металобрухт.

Загальна кількість авіатрощ за участі Іл-62 приблизно 18, серед них аварія у Німеччині, коли пілот не впорався з керування під час посадки і літак влетів у злітну смугу, проривши носом майже півметрову канаву. А також аварія у Москві, тоді борт влетів у власну хмару скиду палива під час аварійної посадки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці листопада російський пасажирський літак долетів майже до Дніпра.