Долетіли майже до Запоріжжя? Над Україною зафіксували дивні російські пасажирські літаки (фото)

Такі аномалії фіксуються вже не вперше

В суботу, 30 листопада, над Україною помітили загадкові цивільні літаки. Один з них "долетів" майже до Запоріжжя.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. О 15:55 над територією України було зафіксовано літак Airbus A320 російської компанії "Аерофлот". На мапі польотів видно, що борт прямував зі Стамбулу до Москви.

У той самий час над Україною помітили ще один пасажирський літак. Це також був борт російського "Аерофлоту", тільки цього разу Boeing 738. Він летів з турецької Анталії до Москви.

Згодом обидва літаки успішно приземлились у РФ. Такі дивні "польоти" над Україною, повітряний простір якої закритий з 2022 року, фіксуються не вперше. Ймовірно вони пов'язані зі збоями в роботі навігаційної системи. Деякі експерти пов'язували такі аномалії з роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, в Україні планується відновлення авіасполучення вже у січні 2025 року. Два аеропорти — "Бориспіль" та "Львів" — розглядають як потенційні хаби для перших рейсів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у липні над усією територією України пролетів британський літак Військово-повітряних сил. Він кружляв над країною близько сьомої години. Відомо, що літак долітав до Києва.