Пролетел через Харьков и Сумы: белорусский самолет заметили над Украиной и это не единственная странность

Странных самолетов над Украиной замечают все больше

Несмотря на закрытое воздушное пространство, над Украиной мониторинговые ресурсы все чаще замечают гражданские самолеты. В этот раз самолет рейса Тбилиси-Минск пролетел над Донецкой областью, Харьковом и добрался до Сум.

Соответсвующая информация была обнародована сервисом Flightradar, который отслеживает перемещение гражданской авиации. Самолет над Украиной был замечен ранним утром 3 декабря, примерно в 2:25 UTC (4:25 по Киеву).

Самолет Embraer ERJ-190-200LR эксплуатируется компанией "Белавиа" под кодом BRU941. Что примечательно, на карте он показан как BRU736.

Такие несоответствия в номерах могут быть связаны с код-шерингом, когда две компании эксплуатируют один и тот же самолет. В таком случае они могут использовать транспортное средство под своим номером.

Как известно, воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, а потому гражданские воздушные судна используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО.

Судя по всему самолет BRU941 над Украиной не летал, о чем говорит хотя бы то, что после 3:30 UTC его маршрут вновь начал отображаться корректно.

Причин таких сбоев может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолетом, сбои в работе наземных приемных станций, помехи в работе GPS, активное использование РЭБ или же проблема с обработкой данных в сервисе Flightradar.

Как сообщалось ранее, на днях Ил-62 компании "Аэрофлот", который находится на вооружении военно-воздушных сил РФ, таким же образом "долетел" почти до Днепра.