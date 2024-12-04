Осталась ли "бусификация" в Украине: Лубинец отреагировал на заявление своего представителя

Мобилизация должна проходить по закону, говорит представитель омбудсмена

В Офисе омбудсмена говорят, что в Украине уже практически не осталось такого явления, как "бусификация". Сам омбудсмен с этим утверждением не согласен.

Об этом рассказал представитель омбудсмена в Киеве и Киевской области Никита Козиренко в интервью UA.news. По его словам, за время действия военного положения было много таких случаев, как и случаев успешного их решения.

"Одним из самых больших успехов, которого мы добились вместе с региональными представительствами под руководством Дмитрия Лубинца, является почти полное искоренение так называемой "бусификации". Это термин, используемый для описания нарушений прав людей во время мобилизации", — сказал он.

Козиренко отметил, что термин "бусификация" касается лишь мобилизационных мероприятий, которые проводятся с нарушением требований закона. Если же в этом участвуют представители соответствующих органов и ведется видеофиксация, то этот термин применять нельзя.

"Мы живем в правовом государстве, где никто не имеет права нарушать закон", — сказал он и призвал обращаться к представительствам омбудсмена в случае нарушения прав.

Позже сам Лубинец опроверг слова своего представителя, отметив, что Козиренко не отвечает за это направление.

Как сообщалось ранее, нардеп "Европейской солидарности" Ирина Фриз говорила, что новое мобилизационное законодательство не смогло сделать мобилизационные процессы в Украине более цивилизованными.