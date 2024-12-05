Родичі гарбузові. Чому українці отримували "овочеві" прізвища

"Телеграф" розповів, де найбільше таких "смачних" прізвищ

Кожне українське прізвище унікальне та цікаве, адже має свою історію походження. Уявіть собі, що ваше родове ім'я — це не просто набір літер, а справжня кулінарна розповідь про предків.

Сьогодні "Телеграф" розкриє таємницю прізвищ, які утворились від овочів і назавжди увійшли в українську антропонімку.

Звідки походять "овочеві" прізвища

В українській традиції прізвища часто виникали від роду занять, особливостей зовнішності або характерних рис людини. Овочеві прізвища — не виняток. Вони мають глибоке коріння в сільськогосподарській культурі України.

Топ-5 овочевих прізвищ в Україні:

Гарбуз — найпоширеніше "овочеве" прізвище. В Україні налічується близько 5 200 носіїв. Буряк — зустрічається у 3 800 українців. Цибуля — має приблизно 2 500 власників. Морква — налічує близько 1 700 представників. Капуста — родина нараховує понад 1 200 осіб.

Цікаві історії походження

Гарбуз : Часто давали людям, які вирощували багаті врожаї гарбузів або мали круглоподібну статуру. Гарбуз в українській культурі — символ родючості, достатку та життєвої сили. Здавна в селян була традиція вирощувати великі гарбузи, які годували всю сім'ю. Тому прізвище Гарбуз часто пов'язували з працьовитістю та вмінням забезпечувати родину.

: Часто давали людям, які вирощували багаті врожаї гарбузів або мали круглоподібну статуру. Гарбуз в українській культурі — символ родючості, достатку та життєвої сили. Здавна в селян була традиція вирощувати великі гарбузи, які годували всю сім'ю. Тому прізвище Гарбуз часто пов'язували з працьовитістю та вмінням забезпечувати родину. Буряк : Міг позначати людину з червоним обличчям або того, хто займався вирощуванням буряків.

: Міг позначати людину з червоним обличчям або того, хто займався вирощуванням буряків. Цибуля: Могло вказувати на професію городника або особливість характеру — "різкий, як цибуля".

Соціологічні дослідження

За даними Державної служби статистики України понад 14 000 українців мають прізвища, пов'язані з овочами. Це близько 0,03% населення країни.

Найбільша концентрація "овочевих" прізвищ — в центральних та південних регіонах України. Полтавщина та Черкащина лідирують за кількість носіїв таких прізвищ.

Раніше "Телеграф" писав про українські прізвища, що звучать як лайка.