Родичи гарбузовые. Почему украинцы получали "овощные" фамилии

"Телеграф" рассказал, где больше таких "вкусных" фамилий

Каждая украинская фамилия уникальна и интересна, ведь имеет свою историю происхождения. Представьте себе, что ваше родовое имя – это не просто набор букв, а настоящий кулинарный рассказ о предках.

Сегодня "Телеграф" раскроет тайну фамилий, образовавшихся от овощей и навсегда вошедших в украинскую антропонимку.

Откуда происходят "овощные" фамилии

В украинской традиции фамилии часто возникали от рода занятий, особенностей внешности или характерных черт человека. Овощные фамилии – не исключение. Они имеют глубокие корни в сельскохозяйственной культуре Украины.

Топ-5 овощных фамилий в Украине:

Гарбуз — самая распространенная "овощная" фамилия. В Украине насчитывается около 5200 носителей. Буряк — встречается у 3 800 украинцев. Цибуля — имеет около 2 500 владельцев. Морква — насчитывает около 1 700 представителей. Капуста — семья насчитывает более 1 200 человек.

Интересные истории происхождения

Гарбуз: Часто давали людям, которые выращивали богатые урожаи тыквы или имели кругловидное телосложение. Тыква в украинской культуре – символ плодородия, изобилия и жизненной силы. Издавна у крестьян была традиция выращивать большие тыквы, кормившие всю семью. Поэтому фамилию Гарбуз часто связывали с трудолюбием и умением обеспечивать семью.

Буряк: Могла обозначать человека с красным лицом или того, кто занимался выращиванием свеклы.

Цибуля: Могло указывать на профессию огородника или особенность характера – "резкий, как лук".

Социологические исследования

По данным Государственной службы статистики Украины, более 14 000 украинцев имеют фамилии, связанные с овощами. Это около 0,03 % населения страны.

Наибольшая концентрация "овощных" фамилий — в центральных и южных регионах Украины. Полтавщина и Черкасская область лидируют за количество носителей таких фамилий.

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