Брехун, Пиво, Ромашка та інші: які українські прізвища найунікальніші

Усього таких родових імен налічується 37

Серед українських прізвищ є ті, що вже практично зникли. Їх можна назвати найрідкіснішими, оскільки у кожної з них менше сотні носіїв.

Завдяки родовому імені часто можна зрозуміти, чим займалися предки, яке мали хобі, чи особливості характеру. Тут їх налічується 37, хоча насправді їх може бути набагато більше. Про це повідомляється на сайті "Рідні".

Варто зазначити, що на прізвища з цього списку можна визначити, що деякі походять від звичок людей.

Найрідкісніші українські прізвища

Афендик — 4 носії. Базіка — 4 носії. Бандера. Однофамільців знаменитого українського революціонера Степана Бандери в Україні всього 22, і більшість живе у Стрию. Безгрішна і Безгрішний — сумарно 10 носіїв. Безмозкий і Безмозка — 20 носіїв. Бідось — 35 носіїв. Брехун — 73 носії. Вирвикаша — 75 носіїв. Воїн — 74 носії. Гадюка — 39 носіїв. Гірчиця — 36 носіїв. Дзеркаль — 79 носіїв. Добрийдень — 4 носії, Деньдобрий — 46 носіїв і Добрийвечір — 21 носій. Загубигорілка — 19 носіїв. Загубинога — 23 носії. Золотко — 50 носіїв. Київ — 40 носіїв. Цікаво, що більшість таких людей живе не в Києві, а в Дрогобичі. Також в Україні є 6 людей із прізвищем Дніпро, 1 людина із прізвищем Житомир, 8 - Львів, 4 - Херсон, 2 - Одеса. Листопаденко — 3 носії. Ляля — 51 носій. Недайборщ — 92 носії. Непийпиво. Прізвище козацького походження, яке мають 79 осіб. Обійдихата — 47 носіїв. Палилюлька — 22 носії. Печиборщ — 77 носіїв. Пиво — 79 носіїв. Поцілуй — 17 носіїв. Рільник. Рідкісний випадок, коли пов'язане з професією прізвище непопулярне — лише 7 носіїв. Річка — 40 носіїв. Ромашка — 91 носій. Секретний — 22 носії. Сонечко — 4 носії. Товчигречка — 87 носіїв. Убийсобака — 28 носіїв. Україна. Назва нашої країни стала прізвищем для 26 осіб Червоноокий — 16 носіїв. Чорнооченко — 15 носіїв. Янгол — 36 носіїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали лише розумним українцям. Усього їх налічується десять.