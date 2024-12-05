Сибіга жорстко показав характер Лаврову на засіданні ОБСЄ (відео)

Росія — загроза для Європи

У четвер, 5 грудня, очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга назвав російського голову МЗС Сергій Лаврова воєнним злочинцем і залишив залу ОБСЄ перед його виступом.

Про це повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства. Зазначається, що перед виступом російського міністра залу також покинуло кілька іноземних міністрів та дипломатів.

"Україна продовжує боротися за своє право на існування. І російський воєнний злочинець за цим столом повинен це знати: Україна виборе це право і справедливість переможе", — сказав голова МЗС України та покинув залу.

Під час своєї промови Андрій Сибіга закликав не вірити брехливим словам Росії про бажання миру. Адже Кремль говорить про переговори лише для того, щоб відвернути увагу від своїх злочинів.

"Коли росіяни кажуть, що хочуть миру, вони брешуть. Вони говорять про переговори лише для того, щоб відвернути увагу від того, що вони насправді роблять. Подивіться на їхні дії, а не на їхні слова. Насправді Росія продовжує розширювати війну", — сказав він.

Український міністр також наголосив, що участь Росії в ОБСЄ — загроза для Європи. Адже РФ поглиблює співпрацю з Іраном та Північною Кореєю, втручається в Грузію, Молдову, Західні Балкани та інші держави і веде гібридну війну проти Європи.

"Наш мирний план полягає в тому, щоб Росія забралася з України і залишила нас у спокої. У повній відповідності до Гельсінського Заключного акту", — сказав Сибіга.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський дипломат в ООН сміявся, коли слухав про смерті цивільних українців.