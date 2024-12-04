Україна скликає позачергове засідання МАГАТЕ. Що стало причиною

Про це заявив глава МЗС

Україна скликає позачергове засідання МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) для обговорення російських ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України. Воно має відбутися 12 грудня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X (Twitter). Він додав, що російські удари по підстанціях, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, становлять глобальну загрозу.

Нагадаємо, в ніч на 28 листопада російські війська завдали масованого удару по Україні з використанням 188 засобів повітряного нападу. Сили ППО України збили 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 ворожих БПЛА. Основною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура України.

Зокрема під ударом були підстанції поблизу Рівненської атомної електростанції. Внаслідок атаки без енергопостачання залишився 681 населений пункт.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на вівторок, 3 грудня, російська армія вдарила по обʼєкту енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Без електрики лишилася частина міста.

Також ми писали, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, регулярні масовані обстріли критичної інфраструктури призвели до суттєвих ушкоджень енергетичної системи України. Взимку час відключень світла може зрости до 12-16 годин на день.