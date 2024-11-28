"Не нова людина": в МЗС оцінили кандидатуру на посаду спецпредставника США по Україні

З ним вже працювали українські дипломати

У Міністерстві закордонних справ позитивно оцінюють рішення обраного президента США Дональда Трампа висунути на посаду спецпредставника з питань України та Росії генерала Кіта Келлога. Українські дипломати готові до співпраці з ним.

Про це на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, Келлог – не нова людина для України.

"Ми вітаємо номінування генерала Кіта Келлога на цю місію. Вона дійсно важлива і складна", — сказав Тихий.

Речник нагадав, що посольство України у США підтримувало тісний контакт з Келлогом, зокрема в рамках експертної дипломатії. За його словами, українські дипломати підтримую з ним гарний діалог і зараз.

Тихий розповів, що з Келлогом неодноразово зустрічалися українські делегації. Зокрема, він був серед спеціальних гостей на виступі президента України Володимира Зеленського в Інституті Рейгана у липні.

"Звичайно, ми чекаємо на роботу з ним, ще більш активну. Чекаємо на взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", — зазначив речник.

Нагадаємо, Кремль може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини. Відповідний документ вже підготували, але чи не зрозуміло, чи його передали до Вашингтона.