Сибига жестко показал характер Лаврову на заседании ОБСЕ (видео)

Россия — угроза для Европы

В четверг, 5 декабря, глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал российского главу МИДа Сергей Лаврова военным преступником и покинул зал ОБСЕ перед его выступлением.

Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что перед выступлением российского министра зал также покинули несколько иностранных министров и дипломатов.

"Украина продолжает бороться за свое право на существование. И российский военный преступник за этим столом должен знать: Украина выберет это право и справедливость победит", — сказал глава МИД Украины и покинул зал.

Во время своей речи Андрей Сибига призвал не верить лживым словам России о желании мира. Ведь Кремль говорит о переговорах только для того, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений.

"Когда россияне говорят, что хотят мира, они врут. Они говорят о переговорах только для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они действительно делают. Посмотрите на их действия, а не на их слова. На самом деле Россия продолжает расширять войну", — сказал он.

Украинский министр также подчеркнул, что участие России в ОБСЕ – угроза для Европы. РФ углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, вмешивается в Грузию, Молдову, Западные Балканы и другие государства и ведет гибридную войну против Европы.

"Наш мирный план состоит в том, чтобы Россия покинула Украину и оставила нас в покое. В полном соответствии с Хельсинкским Заключительным актом", — сказал Сибига.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский дипломат в ООН смеялся, когда слушал о смертях гражданских украинцев.