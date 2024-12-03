Скільки ще систем ППО потрібно Україні, щоб уникнути блекаутів. Сибіга назвав кількість

Голова МЗС звернувся до союзників

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників терміново надати нашій країні допомогу у вигляді додаткових систем ППО. Вони потрібні для посилення енергетичної стійкості України в зимовий період.

Про це міністр сказав під час спілкування зі ЗМІ в Брюсселі, повідомляє пресслужба МЗС. За його словами, серед головних тем переговорів із союзниками по НАТО буде негайна військова допомога та інвестиції в українську оборонну промисловість.

"Україна терміново потребує постачання щонайменше 20 додаткових систем ППО типу HAWK, NASAMS або IRIS-T. Це допоможе уникнути блекаутів", — наголосив Сибіга.

Він також зазначив, що Україні необхідно зупинити Росію та не допустити просування її військ на нашу територію. За словами міністра, логіка росіян зрозуміла: вони намагаються окупувати якомога більше територій, щоб зміцнити свою майбутню переговорну позицію.

Сибіга продемонстрував оригінал Будапештського меморандуму. Він зазначив, що цей документ є свідченням того, що будь-які довгострокові безпекові рішення за рахунок безпеки України є неприйнятними.

"Цього дня виповнюється 30 років цьому паперу. Цей документ, цей папір не зміг забезпечити українську та трансатлантичну безпеку. Ми повинні уникати повторення таких помилок. У цьому контексті ми обговоримо з партнерами концепцію "миру завдяки силі", — підсумував він.

Нагадаємо, 3 грудні, у день початку міністерської зустрічі НАТО Міністерство закордонних справ України оприлюднило свою позицію щодо можливих гарантій безпеки, які розглядаються як інструмент стримування від російської агресії. Україна відмовляється від будь-яких альтернативних членству в НАТО гарантій безпеки.