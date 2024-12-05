Підвищення тарифів держмонополій призведе до збільшення їхньої некерованості й до росту цін, — експерт

Державні монополії в Україні стали некерованими структурами, а чергове підвищення тарифів "Укренерго", "Оператора ГТС" та "Укрзалізниці" з 2025 року лише посилить цю некерованість й спричинить зростання цін й збільшення інфляції, зазначає у статті для Цензор.НЕТ керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

"На жаль, монополії в Україні стали некерованими структурами. Вони постійно підвищують тарифи, але не зрозуміло на яких підставах, не проводять незалежний аудит, тому ми можемо лише здогадуватися, чи управляються вони ефективно, чи ні", — зазначає експерт.

За його словами, зростання тарифів на енергію, газ та логістику спричинить автоматичне зростання цін на всі товари та послуги. Інфляція прискориться, а показник цьогорічної споживчої інфляції у 8,4% "стане просто неосяжною мрією у наступному році".

"За будь-яким підвищенням тарифів слідує надшвидке зростання витрат. Все те, що монополії беруть у споживачів, дуже швидко освоюється на витратах. А як у Україні проводяться тендери та списуються витрати знають всі. Тому вірогідно підвищення тарифів потрібно для збагачення менеджменту монополій та його кураторів", — вважає Загородній.

Експерт зазначає, що керівники державних монополій мають не надприбутки на підвищенні тарифів заробляти, а підтримувати життєдіяльність сфер економіки.

"Державні монополії потрібно тримати під контролем, а не робити вигляд, що вони мають поводитися як ринкові структури. Вони тому і називаються державними, що не можуть себе поводити як самостійні ринкові структури, адже вони контролюють монопольну ренту. Саме тому для державних монополій потрібен аудит, зокрема від Рахункової палати, постійний контроль собівартості послуг, обґрунтованість їх витрат, контроль з боку Уряду", — пояснив експерт.

Нагадаємо, 13 листопада Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила НЕК "Укренерго" підвищення тарифу на передачу електроенергії на 26% (з 529 до 665 грн/МВт∙год), а "Оператору ГТС" — на 305% за транспортування газу (зі 124 до 503 грн/тис м³). "Укрзалізниця" може збільшити тариф для вантажних перевезень на 37%. Експерти зазначають, що нова тарифна політика держмонополій може спричинити суттєве зростання цін в Україні та посилити інфляційні процеси.