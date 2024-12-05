Повышение тарифов госмонополий приведет к увеличению их неуправляемости и росту цен, — эксперт

Государственные монополии в Украине стали неуправляемыми структурами, а очередное повышение тарифов "Укрэнерго", "Оператора ГТС" и "Укрзализныци" с 2025 года лишь усугубит эту неуправляемость и повлечет за собой рост цен и увеличение инфляции, отмечает в статье для Цензор.НЕТ управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"К сожалению, монополии в Украине стали неуправляемыми структурами. Они постоянно повышают тарифы, но непонятно на каких основаниях, не проводят независимый аудит, поэтому мы можем лишь догадываться, управляются ли они эффективно или нет", — отмечает эксперт.

По его словам, рост тарифов на энергию, газ и логистику повлечет за собой автоматический рост цен на все товары и услуги. Инфляция ускорится, а показатель нынешней потребительской инфляции в 8,4% "станет просто необъятной мечтой в следующем году".

"За любым повышением тарифов следует сверхбыстрый рост расходов. Все то, что монополии берут у потребителей, очень быстро осваивается на расходах. А как в Украине проводятся тендеры и списываются расходы все знают. Поэтому вероятно повышение тарифов нужно для обогащения менеджмента монополий и его кураторов", — считает Загородний.

Эксперт отмечает, что руководители государственных монополий не должны сверхприбыли на повышении тарифов зарабатывать, а поддерживать жизнедеятельность сфер экономики.

"Государственные монополии нужно держать под контролем, а не делать вид, что они должны вести себя как рыночные структуры. Они потому и называются государственными, которые не могут себя вести как самостоятельные рыночные структуры, ведь они контролируют монопольную ренту. Именно поэтому для государственных монополий нужен аудит, в частности от Счетной палаты, постоянный контроль себестоимости услуг, обоснованность их расходов, контроль со стороны Правительства", — объяснил эксперт.

Напомним, 13 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласовала НЭК "Укрэнерго" повышение тарифа на передачу электроэнергии на 26% (с 529 до 665 грн/МВт∙ч), а "Оператору ГТС" — на 305% за транспортировку газа (со 124 до 503 грн/тыс м³). "Укрзализныця" может увеличить тариф на грузовые перевозки на 37%. Эксперты отмечают, что новая тарифная политика госмонополий может повлечь за собой существенный рост цен в Украине и усилить инфляционные процессы.