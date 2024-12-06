Росіяни захопили ще кілька населених пунктів на Донбасі (карти боїв)

Просування українською землею даються ворогу ціною страшних втрат

Йде 1017-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, протягом минулої доби, 5 грудня, на фронті сталося 188 бойових зіткнень. Росіяни просунулися у Донецькій області.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Новопустинку (Покровський напрямок), та на Курахівському напрямку населені пункти Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку. Також росіяни просунулися в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні, найбільше російських атак 5 грудня було на Курахівському напрямку. Сили оборони відбили 50 атак ворога у районах Берестків, Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки, Романівки та Успенівки.

На Покровському напрямку, за даними Генштабу, наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій російської армії. Бої йшли в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте, Пушкіне, Новотроїцьке, Шевченко, Новопустинка.

На Времівському напрямку противник 37 разів штурмував наші позиції. Окупанти наступали неподалік Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів, Макарівки та Новодарівки.

Як розповідав "Телеграф", в окупованому Криму зранку 6 грудня було гучно у районі Керчі. Місцеві мешканці повідомили про численні вибухи, від яких дрижали вікна, а також писали про перекриття Керченського (Кримського) мосту для руху транспорту.