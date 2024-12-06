Россияне захватили еще несколько населенных пунктов на Донбассе (карты боев)

Продвижение по украинской земле даются врагу ценой страшных потерь

Идет 1017-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за прошедшие сутки, 5 декабря, на фронте произошло 188 боевых столкновений. Россияне продвинулись в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Новопустынку (Покровское направление), и на Кураховском направлении населенные пункты Старые Терны, Ильинку и Новодмитровку. Также россияне продвинулись в Курахово, Романовке и возле Успеновки.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке, больше всего российских атак 5 декабря было на Кураховском направлении. Силы обороны отразили 50 атак врага в районах Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки, Романовки и Успеновки.

На Покровском направлении, по данным Генштаба, наши защитники остановили 40 штурмовых и наступательных действий российской армии. Бои шли в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка.

На Времевском направлении противник 37 раз штурмовал наши позиции. Оккупанты наступали неподалеку от Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки.

Как рассказывал "Телеграф", в оккупированном Крыму утром 6 декабря было громко в районе Керчи. Местные жители сообщили о многочисленных взрывах, от которых дрожали окна, а также писали о перекрытии Керченского (Крымского) моста для движения транспорта.