Этого о борще вы точно не знали: когда и где возникло самое популярное украинское блюдо

История самого популярного национального блюда, объединяющего людей независимо от региона, социального статуса или политических взглядов

Борщ – больше, чем просто блюдо. Это символ украинской культуры, национальной идентичности и семейной традиции, получивший официальное признание, войдя в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

Вопреки расхожему мнению, борщ не является блюдом времен Киевской Руси. Исследовательница гастрономической культуры Елена Брайченко утверждает, что это сложное блюдо с многовековой эволюцией. Интересно, что свеклу, один из основных ингредиентов, первоначально использовали только в качестве листьев, поскольку корни были горькими. Только в XII веке появились сладкие сорта свеклы, распространившиеся по Восточной Европе в XVI веке.

Происхождение названия: версии исследователей

Название "борщ" имеет несколько версий происхождения. Фольклористы отмечают, неправильно считать, что слово происходит от "буряка". Одна из теорий связывает название с борщевиком – растением, листья которого когда-то заквашивали для блюда. Другая версия утверждает, что это первое блюдо, сваренное с использованием кваса.

Разнообразие традиций

Борщ не является унифицированным блюдом. Есть десятки региональных вариаций — от галицкого прозрачного борща с ушками до южного борща без свеклы, от зеленого щавелевого до белого молочного.

Несмотря на свою историческую простоту, борщ никогда не был только сельской дешевой пищей. Сохранились древнейшие рецепты борща, принадлежавшие шляхте на украинских территориях, которые входили в состав Речи Посполитой. Станислав Чернецкий, главный повар князя Александра Любомирского, в своем труде в 1682 году вспоминает о лимонном борще и королевском борще, которые готовятся на основе различных видов рыбы — сушеной, уженной или свежей — и кваса, полученного из ферментированных ржаных отрубей.

Еще недавно мясной борщ считался символом праздничного стола, а не ежедневного меню. Постный борщ, приготовленный с маслами (подсолнечным, рапсовым, рижиковым и конопляным), был намного популярнее, как и рыбные вариации борща.

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко считает, что настоящий борщ имеет четыре ключевых элемента: сладковатый вкус, кислинку, свекольный фреш и особый карминный цвет.

Культурное значение

Исследователи утверждают, что борщ возник на территории Украины, Польши, Литвы и части Беларуси. Однако борщевое разнообразие сформировалось именно на нашей территории, борщ имеет широкое ритуальное значение в украинской бытовой обрядности, а еще его чаще всего упоминают в фольклоре.

Борщ – это не просто еда, а мощный объединяющий фактор. Несмотря на все общественные разногласия, украинцы всегда объединяются за столом у миски борща.

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