Какие последствия ждут военнообязанного, если он не забрал повестку из почты

Но есть случаи, когда ответственности можно избежать

В Украине начали отправлять повестки по почте. Военнообязанного, которому отправили повестку по почте, считают уведомленным. Если человек не прибыл в ТЦК по этой повестке, на него имеют право составить протокол.

Однако если в суде вину не подтвердят – обвинения снимут. Об этом в интервью "18 000" рассказал начальник Черкасского объединенного городского ТЦК и СП Олег Тимошенко.

"Постановление №560 предусматривает, что повестку, которую не забрали из почты, считают врученной. Если человек указал этот адрес и он находится в электронной системе "Оберіг", повестку формируют автоматически и присылают по Укрпочте. Если человек не забрал повестку и нам приходит сообщение: "отсутствует по адресу" или "не получена", эти люди считают уведомленными", – пояснил начальник ТЦК.

Далее, согласно порядку, в полицию подают обращение на принудительное доставление нарушителей для составления административного протокола.

"Учитывают все ситуации, потому что после составления протокола происходит рассмотрение административного дела. Во-первых, изучают социальное положение человека, возможно, у него были проблемы и он отсутствовал по уважительным причинам. Возможно, были причины технического характера. Если человек доказывает, что она невиновна или вина ее не доказана, протокол закрывают и постановление — тоже без наложения штрафа", — отметил Олег Тимошенко.

Начальник ТЦК добавил, что в случаях, подпадающих под обжалование, суд в 90% принимает решение в пользу ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" писал, что угрожает тем, кто не явился в ТЦК без уважительных причин.