Дві області просто заллє: погода піднесе сюрпризи українцям (прогноз)

Кілька областей України заливатиме, як в травні

На деякі регіони України насуваються потужні дощові фронти, які найближчими вихідними накриють відразу кілька областей. Найближчими днями очікуються інтенсивні опади, які послідовно охоплять різні регіони країни.

За прогнозами погодного радара Ventuski, у суботу, 6 грудня, інтенсивні опади очікуються на Одещині. Метеорологи прогнозують тривалі дощі, які розпочнуться з морського узбережжя та поступово просунуться в глиб країни. Протягом дня дощі не припинятимуться, а під вечір поступово перемістяться до центральних областей.

Опади в Україні 7 грудня

За даними синоптиків, близько 20:00 у Вінницькій області очікується до 2 мм опадів. У неділю, 8 грудня, дощовий фронт зміститься на західні області України. Синоптики прогнозують понад 2 мм опадів, які послідовно охоплять Чернівецьку та Тернопільську області. У Тернопільській області найбільша активність опадів очікується з обіднього часу.

Опади в Україні 8 грудня

Щодо температурних показників, то вони залишатимуться нестійкими протягом вихідних. Температура повітря в різних областях коливатиметься від 0 градусів (Сумщина, Харківщина, Буковина, Рівненщина) і до +7 на Херсонщині і навіть до +13 в окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода у вихідні в Україні. Сильних морозів не буде, але без сюрпризів не обійдеться.