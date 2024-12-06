Не без сюрпризів: якою буде погода у вихідні в Україні (прогноз)

Погодні умови будуть складними

Синоптики прогнозують складну погодну ситуацію в Україні на найближчі вихідні. Температурний режим буде переважно м'яким, проте очікуються значні опади та посилений вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості областей температура коливатиметься в діапазоні від 0 до +5 градусів. Найтеплішою буде південна частина країни, де денні температури сягатимуть +4-11 градусів. В Автономній Республіці Крим прогнозують особливо комфортну погоду – до +16 градусів.

Очікується підвищена вологість з періодичними дощами та мокрим снігом. Особливо складною буде ситуація в північних, центральних та Харківській областях, де місцями прогнозується ожеледь. Водіям варто бути максимально уважними на дорогах.

Вітер східного та південно-східного напрямку матиме швидкість 5-12 метрів за секунду. Синоптикиня Наталка Діденко наголошує на його значній силі – від помірної до сильної. У Києві у суботу переважатиме дощ з температурою до +3 градусів. У неділю вранці прогнозують дощ мокрим снігом, але вдень опади мають припинитися. Температура залишиться на позначці +3 градуси.

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Також раніше "Телеграф" писав про те, що українців 7 грудня очікує сніг із дощем. Яким регіонам пощастить уникнути опадів.