Две области просто зальет: погода преподнесет сюрпризы украинцам (прогноз)

Несколько областей Украины будет заливать, как в мае

На некоторые регионы Украины надвигаются мощные дождевые фронты, которые в ближайшие выходные накроют сразу несколько областей. В ближайшие дни ожидаются интенсивные осадки, которые последовательно охватят разные регионы страны.

По прогнозам погодного радара Ventuski, в субботу, 6 декабря, интенсивные осадки ожидаются в Одесской области. Метеорологи прогнозируют продолжительные дожди, которые начнутся с морского побережья и постепенно продвинутся в глубь страны. В течение дня дожди не будут прекращаться, а к вечеру постепенно переместятся в центральные области.

Осадки в Украине 7 декабря

По данным синоптиков, около 20.00 в Винницкой области ожидается до 2 мм осадков. В воскресенье, 8 декабря, дождливый фронт сместится в западные области Украины. Синоптики прогнозируют более 2 мм осадков, последовательно охватящих Черновицкую и Тернопольскую области. В Тернопольской области наибольшая активность осадков ожидается с обеда.

Осадки в Украине 8 декабря

Что касается температурных показателей, то они будут оставаться неустойчивыми в течение выходных. Температура воздуха в разных областях будет колебаться от 0 градусов (Сумщина, Харьковщина, Буковина, Ровенщина) и до +7 в Херсонской области и даже до +13 в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в выходные дни в Украине. Морозов не будет, но без сюрпризов не обойдется.