Без снігу, але з густими туманами: синоптик розповів, якою буде погода на початку грудня

На нас чекає досить комфортна погода

Перші десять днів грудня обіцяють бути доволі м’якими як для початку зими. Синоптики прогнозують комфортну погоду без несподіваних сюрпризів, різких температурних коливань та значних опадів.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. Він наголосив, що на початку грудня у Східній Європі пануватиме високий атмосферний тиск та антициклони. Він підкреслив, що на початку грудня у Східній Європі пануватиме високий атмосферний тиск і антициклони. Саме це і впливатиме на помірність погодних умов в Україні.

При цьому окремим регіонам варто приготуватися до затяжних туманів, що можуть супроводжуватися мрячкою чи легким снігом. Здебільшого по Україні в першу декаду грудня зберігатиметься хмарна і майже безвітряна погода.

Погода в Україні 1-5 грудня

В перші дні місяця температура коливатиметься від 0 до +5°C, а на півдні країни та Закарпатті повітря місцями прогріється до +10°C. Нічні температури очікуються в межах від -3 до +3°C.

"Здебільшого буде сухо, особливо в центральних, південних і східних регіонах. Лише на заході та в Карпатах часом можливий сніг, подекуди з дощем", — пояснює синоптик.

Водночас на дорогах північних і західних областей прогнозується ожеледиця.

Погода в Україні 6-10 грудня

У цей період місяця погоду в основному визначатиме потужний антициклон з центром тиску 781-783 мм рт. ст., що значно перевищує кліматичну норму.

"Україна опиниться на західній і південно-західній окраїні цього антициклону. Переважатимуть вітри південно-східного напрямку", — пояснює Ігор Кибальчич.

Опади завдяки впливу антициклону будуть незначними — невеликі дощі з мокрим снігом можливі лише в окремих східних та західних областей.

За словами синоптика, на більшості території країни денна температура коливатиметься вночі від -4 до +2 °C, а вдень — віл -1 до +5 °C. У південних регіонах та Криму буде на 2-5°C тепліше.

Загалом Кибальчич стверджує, що небезпечних метеорологічних явищ у найближчі дні не передбачається.

Карта поля аномалій атмосферного тиску в Європі на 6 грудня 2024 року

Нагадаємо, у грудні 2024 року в Європі та Україні погода буде дуже різноманітною – все через циклони та температурні контрасти. У Центральній та Західній Європі циклони, що домінують в атмосфері, створять умови для частої зміни погодних режимів.

Початок місяця пройде під впливом полів високого тиску, що забезпечить відносно суху та прохолодну погоду. Однак ближче до середини грудня прогнозується посилення циклонів, які принесуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також різкі коливання температури та тиску.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні засніже за народними повір’ями і якою буде зима. Варто зазначити, що ці прикмети не точний прогноз погоди, проте вони є спадщиною наших предків.