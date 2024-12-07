Богуслаєву відмовилися забезпечити медичну допомогу та повернули до СІЗО, - адвокат

Ростислав Кравець, адвокат генконструктора вертолітної техніки "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва, заявив, що його клієнта з лікарні перевели назад у СІЗО. За словами юриста, лікарі забороняли переводити 86 річного Богуслаєва, який два тижні тому пережив клінічну смерть, з медзакладу.

"Зараз мені з колегою не вдалось до нього потрапити, бо йому стало погано і в СІЗО викликали швидку, яка зараз намагається врятувати його життя разом зі співробітниками СІЗО", — написав Кравець у Telegram.

Адвокат додав, що 3 грудня судді Солом'янського районного суду Києва взагалі відмовились розглядати клопотання захисту про переведення Богуслаєва в іншу спеціалізовану лікарню для продовження лікування, якого, на думку юриста, той терміново потребує. Це рішення, за словами Кравця, є загрозою для життя його клієнта.

Кравець додав, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) направив уряду України вимогу надати пояснення дворічному безальтернативному триманню Богуслаєва під вартою.

Нагадаємо, колишнього власника "Мотор Січі" затримали у жовтні 2022 року. Інший адвокат у справі Степан Тесля напередодні заявив, що арешт генерального конструктора ПАТ "Мотор-Січ" Богуслаєва призвів до перерозподілу контролю над одним із стратегічних підприємств України, а вся кримінальна справа про державну зраду "має всі ознаки рейдерства". Корпорацією сьогодні управляють вихідці з АТ "Запоріжсталь", яке з 2012-го до 2019-й рр. очолював Ростислав Шурма.

Крім того, Тесля в деталях розповів передісторію цього провадження й зазначив, що аналіз матеріалів справи "виявляє систематичну фабрикацію звинувачень".