Деякі програми працюють не перший рік

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Українці у мережі обговорюють нову систему лояльності в магазинах "Аврори". З її допомогою можна накопичувати бонуси.

Про це розповіла користувачка у Threads. За її словами, в деяких магазинах на касах вже з'явились постери про нову систему.

"Всьооооо буде. Вже в "Аврорах" є інфа про програму лояльності", — йдеться у повідомлень.

Однак наразі на сайті немає офіційної інформації та подробиць щодо цієї системи. Це також відмітили в коментарях користувачі. Дехто навіть писав, що самі працівники не до кінця знайомі з цією системою.

В нашій немає і дівчата не в курсі де взяти той код в застосунку.

Так, вона буде. Можна буде трохи заощаджувати грошики.Особливо у наш час коли не всі можуть дозволити собі певну приколюху.

Які системи лояльності вже є в "Аврорі"

У мережі мультимаркетів діє програма лояльності "Грошове дерево". Основні умови:

Нарахування бонусів: в офіційних правилах "Грошового дерева" зазначається нарахування у форматі 1 грн = 1 бонус (зазвичай до 48 годин після покупки); в окремих оглядах також згадуються відсоткові нарахування залежно від категорії товару (крім акційних позицій із жовтими цінниками).

в офіційних правилах "Грошового дерева" зазначається нарахування у форматі 1 грн = 1 бонус (зазвичай до 48 годин після покупки); в окремих оглядах також згадуються відсоткові нарахування залежно від категорії товару (крім акційних позицій із жовтими цінниками). Списання бонусів: накопичені бонуси можна використати як знижку під час наступних покупок (наприклад, за курсом 100 бонусів = 1 грн згідно з базовими умовами програми).

накопичені бонуси можна використати як знижку під час наступних покупок (наприклад, за курсом 100 бонусів = 1 грн згідно з базовими умовами програми). Обмеження та терміни: на одну особу оформлюється одна картка/номер телефону; активація може тривати до 48 годин, а рахунок можуть заблокувати у разі невикористання понад 1 рік.

Як приєднатися та скористатися

Перевірте актуальні правила та умови на офіційній сторінці "Програма лояльності "Аврора" або в розділі Офіційні правила Аврора. Зареєструйтеся через доступні канали мережі (мобільний додаток, чат-боти або на касі — залежно від чинних опцій у вашому місті). Під час оплати на касі називайте номер телефону або пред’являйте картку учасника для нарахування чи списання бонусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як з'явилась "Аврора" та з чого почалась історія магазину.