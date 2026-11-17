Чадний газ неможливо помітити без спеціального приладу, а наслідки бувають смертельними

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Генератор потрібно ставити лише надворі, щонайменше за 6 метрів від вікон, дверей і вентиляційних отворів. Через ці отвори вихлопні гази можуть потрапити в житло й отруїти людей, навіть якщо сам прилад працює поза будинком.

Такої відстані рекомендує дотримуватися Міністерство охорони здоров’я України. Щоб не наближати генератор до оселі заради підключення, використовуйте подовжувач потрібної довжини.

Чадний газ утворюється внаслідок неповного згоряння палива. У приміщенні він накопичується, зокрема, через недостатню вентиляцію та проблеми з відведенням продуктів згоряння. Генератору не місце в кімнаті чи на балконі: вихлопи становлять загрозу і для мешканців, і для сусідів.

Додатковий захист – побутовий датчик чадного газу. Він визначає небезпечну концентрацію та подає звуковий сигнал, щоб люди встигли відреагувати.

Датчик потрібно регулярно перевіряти тестовою кнопкою, якщо така функція передбачена Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Він спрацює як будильник, і навіть якщо людина спить, вона може прокинутися, зрозуміти, що є небезпека, відкрити вікна, двері та якнайшвидше евакуюватися", – пояснив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Обирайте сертифікований датчик саме чадного газу. Місце та висоту встановлення визначає інструкція виробника. Стежте за батареєю, строком роботи й перевіряйте прилад кнопкою "TEST", якщо вона передбачена. Не вимикайте сигналізацію, щоб припинити звук.

За підозри на витік виведіть усіх на свіже повітря, якщо це безпечно, та телефонуйте 103 або 112. Не затримуйтеся всередині заради пошуку джерела газу.

Раніше "Телеграф" розповідав, де заборонено ставити генератор, адже можуть оштрафувати.