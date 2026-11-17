Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Ексгенпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив матеріали, які, за його словами, лягли в основу кримінального провадження, в якому фігурує найближче оточення керівника САП Олександра Клименка.

Про це він розповів у відео Епізод №2: "Врятувати мера". VIP-правосуддя через зв’язки з керівником САП

"У відео — епізод про підкуп суддів апеляційної палати ВАКС в інтересах міського голови одного з міст на Заході країни, який звинувачувався у незаконному збагаченні", — прокоментував оприлюднені записи розмов Кравченко.

Він наголошує, що ключову роль в організації та функціонуванні корупційної схеми відігравала керівниця адвокатського бюро Наталія Редіч та адвокатка бюро — дружина керівника САП Олександра Клименко.

І саме отримання неправомірного доступу до матеріалів такого кримінального провадження, як стверджує Кравченко, і було справжньою та єдиною метою проведення обшуків в Офісі Генпрокурора.

На переконання ексгенпрокурора "всі, хто наважується розслідувати такі корупційні схеми та похитнути їхню монополію на "доброчесність" – одразу будуть скомпрометовані керівництвом антикорупційних органів та їхніми "незалежними" медіа-ресурсами".

Тож Кравченко закликав керівника Спеціалізованої антикорупційної подати Олександра Клименка подати у відставку та не паплюжити честь інституції.