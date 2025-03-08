З епілепсією не мобілізують? Як підтвердити діагноз і отримати відстрочку

Важливо пройти військово-лікарську комісію

Отримати відстрочку або бути виключеними з військового обліку можуть чоловіки, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, мобілізації не підлягають громадяни з певними захворюваннями нервової системи.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", визначено перелік громадян, які не підлягають призову. До таких захворювань відносяться:

епілепсія: призовники з частими епілептичними нападами або вираженими психічними розладами мають право на відстрочку від призову;

запальні захворювання центральної нервової системи — прогресивні захворювання зі значними порушеннями функцій, такі як менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепні та внутрішньоспинномозкові абсцеси .

. прогресуючі захворювання нервової системи — системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній (крім вегетосудинної).

захворювання периферичної нервової системи: хвороби зі значними порушеннями функцій, що швидко прогресують.

Для отримання відстрочки або виключення з військового обліку за станом здоров'я необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Військовозобов'язаний повинен пройти огляд лікарів різних спеціальностей, зокрема хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога та дерматолога. За потреби можуть бути залучені й інші фахівці.

Якщо у вас є захворювання або якісь скарги на здоров'я, необхідно підготувати та надати ВЛК медичну карту, результати обстежень, аналізів та інші документи, що підтверджують наявність недуг.

На підставі проведеного огляду та наданих документів ВЛК приймає рішення щодо придатності до військової служби. Можливі варіанти висновків:

Тимчасова непридатність — людина визнається тимчасово непридатною до служби з необхідністю повторного огляду через певний період (зазвичай 6–12 місяців).

Повна непридатність з виключенням з військового обліку: у разі серйозних захворювань, що перешкоджають проходженню служби, особа визнається непридатною та виключається з обліку.

Варто зазначити, що остаточне рішення про придатність до служби приймається на підставі висновку ВЛК. Тому важливо своєчасно проходити медичні огляди та надавати всі необхідні документи для обґрунтування свого стану здоров'я.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з псоріазом. Щоб підтвердити діагноз, потрібно пройти обстеження та зібрати медичні довідки.