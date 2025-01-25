ВЛК для обмежено придатних: у Зеленського анонсували продовження термінів перепроходження

Понад мільйон людей до 4 лютого пропустити через ВЛК абсолютно нереально

В Україні планується продовжити терміни перепроходження військово-лікарських комісій (ВЛК) для громадян, які раніше були визнані "обмежено придатними" для служби в ЗСУ. В уряді є розуміння, що до 4 лютого 2025 року, як встановлено законодавством, перепройти ВЛК усі не встигнуть.

Про це повідомила в Telegram заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук. Вона зазначила, що більшість з тих, хто визнаний "обмежено придатним, ВЛК все ще не пройшли через ту або іншу причину.

"Щодо обмежено придатних є проблема: за законом усі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 включно. Інакше штрафи та інші юридичні неприємності. На сьогодні більшість з них (понад 1 мільйона людей!) ще не пройшли відповідні медогляди. В тому числі тому, що не отримували викликів на ВЛК, або не можуть їх отримати в ТЦК (бо там черги)", – зазначила вона.

Верещук додала, що понад мільйон людей до 4 лютого пропустити через ВЛК абсолютно нереально. Тому терміни перепроходження будуть продовжуватися, а в нормативні документи внесуть деякі зміни.

"Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу. По-перше, разом із депутатами працюємо над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними. По-друге, працюємо над нормативними змінами, щоб поки не застосовувати штрафи. По-третє, Міноборони та МОЗ терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей на ВЛК… так буде конструктивно, але, всі обмежено придатні мають пройти повторний медогляд, як того вимагає закон", – резюмувала вона.

Нагадаємо, що військовозобов’язані, який раніше мали статус "обмежено придатний до служби у воєнний час", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Якщо цього не зробити, статус у мобільному застосунку "Резерв+" залишиться без змін. Невиконання цього обов'язку може призвести до штрафних санкцій. Втім, ці нововведення не стосуються всіх категорій українців.