Відстрочка лише на словах: кого можуть мобілізувати навіть із законним правом не служити

Юрист розповіла, чому важливо підтвердити своє право в ТЦК

Право на відстрочку не гарантує звільнення від мобілізації. Воно має бути підтверджено документально та належним чином оформлене.

Про це розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко в ефірі "Українського радіо". За її словами, сам факт наявності підстав для відстрочки ще не означає автоматичного звільнення від мобілізації. Важливо мати відповідні документи при собі.

"Якщо людина потрапляє до ТЦК і заявляє, що має право на відстрочку, але при цьому не може надати відповідні документи, її можуть призвати до лав ЗСУ. І це буде цілком законно, адже з юридичної точки зору немає документа – немає і права на відстрочку", — пояснює юристка.

Тарасенко зазначила, що багато військовозобов’язаних помилково вважають, що зможуть оформити необхідні довідки вже після виклику до ТЦК. Проте на практиці це не дає жодних гарантій.

"Я часто стикаюся з ситуаціями, коли люди впевнені, що мають право на відстрочку, але не вважають за необхідне оформити її офіційно заздалегідь. Коли ж їх мобілізують, вони виявляються без необхідних документів і вже не можуть скористатися своїм правом", — розповідає адвокатка.

Основні ризики для військовозобов’язаних громадян:

відсутність документів – відстрочку не визнають;

після мобілізації можливості її отримати вже не буде;

юридичне оскарження рішення ТЦК малоефективне.

Нагадуємо, що військовозобов’язані, які можуть бути заброньовані роботодавцем і мають підставу для відстрочки, не можуть отримати відразу два статуси. Тому чоловікам доводиться обирати.

Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснює, що поєднання двох статусів неможливе, принаймні офіційно. Постанова КМУ №76 визначає, що не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які згідно із законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто якщо людина має законну оформлену відстрочку, її не можуть забронювати.

Раніше "Телеграф" писав, чи забронюють "обмежено придатного" чоловіка, якщо він не пройшов ВЛК. Все залежить від того, що висвітиться в "Резерв+".