Как проверить, подлежите ли вы мобилизации

Зависит от того, когда последний раз мужчина проходил медосмотр

Многие украинцы до сих пор не знают, подлежат ли они сейчас мобилизации. Особенно актуально это для мужчин, которые раньше были "ограниченно пригодными".

Адвокат Дарья Тарасенко в эфире "Украинского радио" подробно объяснила, как военнообязанным проверить свой статус в реестре и избежать возможных проблем с мобилизацией. Она напомнила, что выводы военно-врачебной комиссии (ВВК) действуют только один год.

Если комиссия была пройдена более полутора лет назад , информация уже неактуальна, и настаивать на ее внесении в реестр нет смысла.

Однако, если вывод был сделан менее года назад, а в реестре указан некорректный статус, то следует обратиться в ТЦК.

"Если же человек полгода назад проходил вывод ВВК и был признан пригодным только для службы в тыловых подразделениях, то, что раньше было "ограничено пригодно", а по реестру увидело или прочерк, или написано, что пригоден, то стоит обратиться для того, чтобы исправили эту информацию в реестре. Иначе могут мобилизовать как пригодного" , — отмечает юрист.

По словам адвоката, посещать территориальный центр комплектования лично необязательно. Документы можно отправить по почте.

"Иногда ТЦК и СП требуют появиться лично. Суды говорят, что такое требование является незаконным и почтой также допустимо", — пояснила Тарасенко.

Также юрист рассказала, как генерировать военно-учетные документы в приложениях "Резерв+" или "Дия". Документ формируется автоматически, если данные находятся в реестре. Он имеет вид одной страницы с QR-кодом, предоставляющим доступ к информации.

"И точно такой вид будет иметь документ, если военнообязанный сгенерирует его через "Дия". И этот документ можно использовать так, как удобно: показывать прямо в телефоне в приложении, как скриншот в телефоне или как бумажную распечатку, чтобы быть уверенным, что в любой момент, когда будет такая потребность, у вас будет возможность им воспользоваться", — подчеркнула адвокат.

Из-за возможных технических сбоев Дарья Тарасенко рекомендует хранить скриншоты документа или иметь его бумажную копию. Важно, чтобы QR-код был четким и пригодным для сканирования, чтобы лица, проверяющие документ, могли получить доступ к данным в реестре.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если повестка вручена с нарушениями. Выдать документ может только уполномоченное лицо.