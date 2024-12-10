Військовослужбовці ТЦК можуть застосувати зброю, але в особливих випадках

За однієї головної умови військові ТЦК мають право на застосування зброї

Військовослужбовці територіального центру комплектування мають певні повноваження, зокрема перевіряти документи у громадян, а також вручати повістки. Однак до цього списку не можна віднести факт, коли працівники ТЦК використали зброю у відповідь на словесні образи.

Військовослужбовці ТЦК можуть використовувати зброю тільки з метою захисту свого життя. Це пояснив юрист Тарас Боровський в ефірі Вечір.LIVE.

За його словами, ТЦК не має сенсу надавати будь-які додаткові привілеї, адже деякі вже є у них. У разі нападу військовозобов'язаних або інших громадян на військовослужбовців з наміром завдати їм ушкоджень, особи понесуть більш суворе покарання порівняно з нападами на звичайних громадян, відповідно до Кримінального кодексу України.

Крім того, юрист проти того, аби військовим дозволили стріляти в порушників військового обліку. У такому випадку почнуться непорозуміння між українцями та ТЦК і тоді не можливо буде розрізнити, де прості образи, а де — право на застосування зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що повинні робити представники ТЦК під час перевірки документів у громадян.