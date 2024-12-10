Военнослужащие ТЦК могут применить оружие, но в особых случаях

При одном главном условии военные ТЦК имеют право на применение оружия

Военнослужащие территориального центра комплектования имеют определенные полномочия, в частности проверять документы у граждан, а также вручать повестки. Однако в этот список нельзя отнести факт, когда работники ТЦК использовали оружие в ответ на словесные оскорбления.

Военнослужащие ТЦК могут использовать оружие только для защиты своей жизни. Это объяснил юрист Тарас Боровский в эфире Вечер.

По его словам, ТЦК не имеет смысла предоставлять какие-либо дополнительные привилегии, ведь некоторые уже есть у них. В случае нападения военнообязанных или других граждан на военнослужащих с намерением нанести им повреждения, лица понесут более суровое наказание по сравнению с нападениями на обычных граждан в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Кроме того, юрист против того, чтобы военным разрешили стрелять в нарушителей военного учета. В таком случае начнутся недоразумения между украинцами и ТЦК и тогда невозможно будет различить, где простые оскорбления, а где право на применение оружия.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что должны делать представители ТЦК во время проверки документов у граждан.