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Военнослужащие ТЦК могут применить оружие, но в особых случаях

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
ТЦК
ТЦК. Фото Открытые источники

При одном главном условии военные ТЦК имеют право на применение оружия

Военнослужащие территориального центра комплектования имеют определенные полномочия, в частности проверять документы у граждан, а также вручать повестки. Однако в этот список нельзя отнести факт, когда работники ТЦК использовали оружие в ответ на словесные оскорбления.

Военнослужащие ТЦК могут использовать оружие только для защиты своей жизни. Это объяснил юрист Тарас Боровский в эфире Вечер.

По его словам, ТЦК не имеет смысла предоставлять какие-либо дополнительные привилегии, ведь некоторые уже есть у них. В случае нападения военнообязанных или других граждан на военнослужащих с намерением нанести им повреждения, лица понесут более суровое наказание по сравнению с нападениями на обычных граждан в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Кроме того, юрист против того, чтобы военным разрешили стрелять в нарушителей военного учета. В таком случае начнутся недоразумения между украинцами и ТЦК и тогда невозможно будет различить, где простые оскорбления, а где право на применение оружия.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что должны делать представители ТЦК во время проверки документов у граждан.

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#Мобилизация #Зброя #ТЦК