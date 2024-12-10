Хто та як може оформити відстрочку від мобілізації через "Резерв+"

Людям з інвалідністю дають відстрочку відразу на рік

Декілька категорій громадян можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку "Резерв+". Однак є деякі обмеження.

Про це розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко в ефірі Українського Радіо. За її словами, не кожен чоловік з інвалідністю може отримати відстрочку через" Резерв+", оскільки не про кожного є інформація в реєстрах.

"Якщо чоловік має інвалідність і отримує пенсію, то він, скоріш за все, зможе оформити відстрочку через "Резерв+". Але якщо він особа з інвалідністю, але пенсію не отримує, наприклад, тому що йому не вистачає стажу, а отримує соціальну допомогу від соцзахисту, то на сьогодні він не зможе оформити таку відстрочку через "Резерв+"", — пояснює юристка.

У такому випадку потрібно або чекати, коли допрацюється застосунок, або доведеться подавати документи в паперовому вигляді в ТЦК та СП.

Адвокатка зазначила, що для осіб із безстроковою інвалідністю, "Резерв+" надає відстрочку на один рік. У випадку, якщо інвалідність має встановлений строк дії, то:

якщо до закінчення цього строку залишається понад рік, відстрочка оформлюється на рік;

якщо менше ніж рік, то лише до дати завершення дії довідки МСЕК.

Відстрочка для студентів та аспірантів

Відстрочка доступна лише тим, про кого є актуальна інформація в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. У базі має бути підтверджено, що чоловік дійсно навчається і не має порушень у послідовності здобуття освіти.

Відстрочка для багатодітних батьків

Адвокатка Дар'я Тарасенко підкреслила, що скористатися "Резерв+" можуть лише ті, хто має трьох або більше дітей, народжених у шлюбі з однією жінкою , з якою чоловік перебуває у шлюбі на момент подання заявки.

Якщо діти від різних шлюбів або позашлюбні , онлайн-оформлення неможливе. Також це стосується чоловіків, які вже розлучилися з матір'ю своїх дітей.

У таких випадках необхідно звертатися до відповідних органів із паперовими документами.

За словами адвокатки, перехід на повністю цифровий механізм надання відстрочки поки що проблематичний через відсутність єдиних реєстрів.

"Для кожної підстави для відстрочки мають бути певні реєстри, з яких програма отримає інформацію про те, що це дійсно так і дійсно виконуються такі вимоги. Втім на сьогодні не існує таких реєстрів, де б зберігалась абсолютно вся інформація… А якщо немає реєстру, то й неможливо в автоматичному режимі це перевірити. Якщо зробити так, що через "Резерв+" ви подали, а потім якась людина буде це ще перевіряти, то виникає багато питань і корупційні ризики", — зазначила юристка.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо не вдається отримати відстрочку через "Резерв+". Якщо виникають проблеми з ідентифікацією через помилки у внесених даних, можна звернутися до технічної підтримки.