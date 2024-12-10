Кто и как может оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+"

Людям с инвалидностью дают отсрочку сразу на год

Несколько категорий граждан могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн в приложении "Резерв+". Однако есть некоторые ограничения.

Об этом рассказала адвокат Дарья Тарасенко в эфире Украинского Радио. По ее словам, не каждый мужчина с инвалидностью может получить отсрочку через "Резерв+", поскольку не о каждом есть информация в реестрах.

"Если мужчина имеет инвалидность и получает пенсию, то он, скорее всего, сможет оформить отсрочку через "Резерв+". Но если он лицо с инвалидностью, но пенсию не получает, например, потому что ему не хватает стажа, а получает социальную помощь от соцзащиты, то на сегодня он не сможет оформить такую отсрочку через "Резерв+"", — объясняет юрист.

В таком случае нужно либо ждать, когда доработается приложение, либо придется подавать документы в бумажном виде в ТЦК и СП.

Адвокат отметила, что для лиц с бессрочной инвалидностью, "Резерв+" предоставляет отсрочку на один год. В случае, если инвалидность имеет установленный срок действия, то:

если до истечения этого срока остается больше года, отсрочка оформляется на год;

если меньше года, то только к дате завершения действия справки МСЭК.

Отсрочка для студентов и аспирантов

Отсрочка доступна только тем, о ком есть актуальная информация в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. В базе должно быть подтверждено, что мужчина действительно учится и не имеет нарушений в последовательности получения образования.

Отсрочка для многодетных родителей

Адвокат Дарья Тарасенко подчеркнула, что воспользоваться "Резерв+" могут только те, кто имеет троих или более детей, рожденных в браке с одной женщиной , с которой мужчина в браке на момент подачи заявки.

Если дети от разных браков или внебрачных , онлайн-оформление невозможно. Также это касается мужчин, которые уже развелись с матерью своих детей.

В таких случаях необходимо обращаться в соответствующие органы с бумажными документами.

По словам адвоката, переход на полностью цифровой механизм предоставления отсрочки пока проблематичен из-за отсутствия единых реестров.

"Для каждого основания для отсрочки должны быть определенные реестры, из которых программа получит информацию о том, что это действительно так и действительно выполняются такие требования. Впрочем, на сегодня не существует таких реестров, где бы хранилась абсолютно вся информация… А если нет реестра, то и невозможно в автоматическом режиме это проверить. Если сделать так, что через "Резерв+" вы подали, а потом какой-то человек будет это еще проверять, возникает много вопросов и коррупционные риски", — отметила юрист.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если не удается получить отсрочку через "Резерв+". Если возникают проблемы с идентификацией из-за ошибок во внесенных данных, можно обратиться к технической поддержке.