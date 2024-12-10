Температурные качели и осадки, но ненадолго: прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Синоптические условия будут переменчивыми

На ближайшие 10 дней в Украине ожидается неустойчивая и переменчивая погода с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и осадками. На нашу территорию будут поступать циклоны и антициклоны с запада и северо-запада Европы. Таким образом, влажная и тёплая погода будет меняться на прохладную и сухую.

Как рассказал в комментарии сайту "Телеграф" известный синоптик Игорь Кибальчич, небо в основном будет облачным, но с кратковременными просветами в период господства антициклона или гребня высокого давления.

Устойчивого снежного покрова ждать не стоит, за исключением горных районов Карпат. В то же время, частыми будут туманы и гололедица на дорогах. Самым тёплым регионом традиционно будет крайний юг страны, в особенности Крым и Одесская область.

С 11 по 12 декабря Черноморский циклон принесёт осадки, в основном, в виде дождя с переходом в мокрый снег, на большую часть территории Украины. Днём 12 декабря ожидается постепенное прекращение осадков, а вечером уже по всей стране будет сухо. На смену влажной и пасмурной погоде, в течение 13–14 декабря к нам придёт преимущественно сухая и прохладная под влиянием молодого антициклона. Температура воздуха в этот период ощутимо снизится, а также усилится ветер.

Однако господство антициклона окажется недолгим – уже с 15 декабря возобновится циклоническая деятельность. После 15 декабря снова ожидается повышение температуры воздуха, а также осадки в виде мокрого снега и дождя на фоне порывистого ветра. Атмосферное давление также заметно понизится. Стабилизация погоды и прекращение осадков произойдёт с 19 декабря, на фоне гребня высокого давления с юго-запада. Таким образом, в течение второй декады месяца количество осадков ожидается существенно выше нормы, большая часть из которых выпадет в виде дождя и мороси.

Температура воздуха в этот период, как и говорилось выше, будет серьезно колебаться. 11 декабря по всей Украине ещё сохранится аномально тёплая погода в пределах +1…+7 °С, на юге и в Крыму +8…+13 °С. Но уже 12 декабря начнётся постепенное понижение температуры, начиная с западных и северных областей. С 13 по 14 декабря ночная температура опустится до -5…-10 °С, дневная будет колебаться около -2…-7 °С. Но уже с 15 декабря, благодаря усилению юго-западного ветра, к нам стремительно начёт поступать более тёплая воздушная масса, благодаря чему ночная температура повысится до 0…-5 °С, дневная до 0…+5 °С. Незначительное похолодание произойдёт 18 – 20 декабря, но оно будет кратковременным и затронет преимущественно Левобережье страны.

На синоптической карте представлена прогностическая обстановка в Европе на 11 декабря 2024 года, по данным Немецкой службы погоды (DWD).

Также ранее "Телеграф" писал о том, каких еще сюрпризов ждать от погоды в ближайшие дни. Практически всюду пройдут дожди и мокрый снег.