Коли розпочнеться облога Покровська? Це залежить від кількох факторів, – Forbes

Росіянам може перешкодити зимова погода, а втрати ЗС РФ у Курській області, що ростуть, — підірвати їхню міць

Росіяни наближаються до Покровська, де має відбутися кульмінація цього наступу. Вони знаходяться на відстані трохи більш як 6 кілометрів від населеного пункту.

Найближчі тижні вплинуть на те, як саме відбудеться атака на місто. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Росія поступово просувається до Покровська, пише видання, посилаючись на Міністерство оборони Великобританії. За даними відомства, росіяни сьогодні знаходяться всього за чотири милі (6,4 км) від самого міста.

Наступ на Покровськ може залежати від того, чи ліквідують російські війська виступи навколо Курахового, що утримуються українцями, за 20 миль (приблизно 32 км) на схід від Великої Новосілки. Головний виступ, глибиною дев'ять миль (приблизно 14,5 км) у найглибшій точці, вдається у лінію фронту у бік Дальнєго, на південь від Курахового. Українські сили у виступі можуть загрожувати лініям постачання, що підтримують російські сили, які наступають на Покровськ на півночі.

"Російські війська продовжують використовувати фронтальні механізовані та спішні піхотні атаки для повільного, але поступового просування у східну і центральну частину Курахового і на південь від Курахового в Дальнє, що підтримує більш масштабні зусилля Росії з ліквідації українського анклаву, що залишився, між Дальнім і Кураховим", — повідомив Інститут вивчення війни, пише Forbes.

Автори зазначають, що найгіршим сценарієм для Києва є прорізання російськими військами виступу між Богатирем на півдні та Новотроїцьким на півночі та відрізання українців на сході. За інформацією Українського центру оборонних стратегій (ЦОС), наразі існує реальна загроза оточення.

"Єдиний трохи гірший сценарій — це скоординований відхід українців з виступу, який зберігає українські сили, але все ще дозволяє росіянам випрямити лінію фронту з півдня на північ від Великої Новосілки до Покровська. Випрямляючи лінію, росіяни зменшать погрози своїм флангам, коли вони нарешті обложать Покровськ", — йдеться у матеріалі.

Те, коли може початися облога, залежить від багатьох факторів. Може перешкодити зимова погода, а втрати ЗС РФ у Курській області, що ростуть, — підірвати їхню міць.

Найближчі тижні мають визначити, як росіяни атакують Покровськ. Чи атакуватимуть вони, вже досить ясно, зазначає автор.

"Майбутня битва за Покровськ стане кульмінацією наступальної операції противника на південно-західному театрі військових дій у 2024 році", — прогнозує ЦОС.

Нагадаємо, генерал армії України та колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко розповів про чотири помилки влади та військового керівництва за два роки великої війни. Він також відповів, як їх можна було уникнути.