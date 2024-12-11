Хто та де може вручати повістки українцям

Видають документ лише уповноважені особи

В Україні тримає загальна мобілізація, тому військовозобов'язані громадяни отримують повістки. Викликати до ТЦК та СП можуть за різних обставин.

Юристи компанії "INSEININ" пояснили, хто має право вручати повістки. Повідомлення від військкомату може прийти навіть поштою або бути врученим особисто військовозобовʼязаному.

Згідно з пунктом 31 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, повістки можуть видавати:

представники ТЦК та СП — у межах адміністративної території їхньої юрисдикції;

представники держадміністрацій та військових адміністрацій — на своїй території відповідальності;

виконавчі органи місцевих рад (сільських, селищних, міських) — в адміністративних межах населених пунктів;

представники підприємств, установ та організацій — за місцем роботи;

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (для резервістів, які стоять на обліку в цих структурах) — на усій території України.

Де і як можуть вручати повістки

Видача повістки за адресою реєстрації або проживання може бути здійснена:

через дільниці оповіщення, які доставляють повістки від районних або міських ТЦК та СП;

представниками держадміністрацій, місцевих рад чи ТЦК особисто або засобами зв’язку.

За місцем роботи чи навчання громадяни можуть бути оповіщені:

представниками підприємства (установи, організації);

представниками закладу освіти;

представниками ТЦК;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), ТЦК та СП та поліцейські.

У громадських місцях:

на вулицях, у будівлях, спорудах, а також на блокпостах чи пунктах пропуску через кордон;

повістки можуть вручати представники ТЦК або групи оповіщення з представниками адміністрацій і поліції.

Нагадуємо, якщо військовозобов’язаний відмовляється брати повістку, складається відповідний акт, який підписується двома членами групи оповіщення. Акт реєструється у територіальному центрі комплектування (ТЦК) і стає основою для притягнення особи до відповідальності. У разі відмови поліцейські, які беруть участь у групі оповіщення, можуть затримати громадянина для доставлення до найближчого ТЦК .

Затримання дозволяється на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше "Телеграф" писав, як перевірити, чи підлягаєте ви мобілізації. Залежить від того, коли востаннє чоловік проходив медогляд.