Кто и где может вручать повестки украинцам

Выдают документ только уполномоченные лица

В Украине держит всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанные граждане получают повестки. Вызвать в ТЦК и СП могут при разных обстоятельствах.

Юристы компании "INSEININ" объяснили, кто имеет право вручать повестки. Сообщение от военкомата может прийти даже по почте или быть врученным лично военнообязанному.

Согласно пункту 31 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации повестки могут выдавать:

представители ТЦК и СП – в пределах административной территории их юрисдикции;

представители госадминистраций и военных администраций – на своей территории ответственности;

исполнительные органы местных советов (сельских, поселковых, городских) – в административных пределах населенных пунктов;

представители предприятий, учреждений и организаций — по месту работы;

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (для резервистов, состоящих на учете в этих структурах) – на всей территории Украины.

Где и как могут вручать повестки

Выдача повестки по адресу регистрации или проживания может быть произведена:

через участки оповещения, доставляющие повестки от районных или городских ТЦК и СП;

представителями госадминистраций, местных советов или ТЦК лично или средствами связи.

По месту работы или обучения граждане могут быть оповещены:

представителями предприятия (учреждения, организации);

представителями учебного заведения;

представителями ТЦК;

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятия (учреждения, организации), ТЦК и СП и полицейские.

В общественных местах:

на улицах, в зданиях, сооружениях, а также на блокпостах или пунктах пропуска через границу;

повестки могут вручать представители ТЦК или группы оповещений с представителями администраций и полиции.

Напоминаем, если военнообязанный отказывается брать повестку, составляется соответствующий акт, подписываемый двумя членами группы оповещения. Акт регистрируется в территориальном центре комплектования (ТЦК) и становится основой привлечения лица к ответственности. В случае отказа полицейские, участвующие в группе оповещения, могут задержать гражданина для доставки в ближайший ТЦК .

Задержание разрешается на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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